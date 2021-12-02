Sivas'ta kırsaldaki çocuklar kayakla tanışıyor

Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı, Ayhan, kentteki bir lokantada aylık gerçekleştirilen "Basınla Biz Bize" programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.



İldeki spor projeleri ve yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Ayhan, il merkezinin yanı sıra ilçelerde de bir çok projeye imza attıklarını belirtti.



Merkez ve ilçelerde sürdürülen önemli projelerden birinin de "Kışlar Daha Güzel Olacak" projesi olduğunu aktaran Ayhan, "Sivas bir kış şehri ve biz çocuklarımızın kayak sporu ile tanışmasını çok önemsiyoruz. İlçelerimizden binin üzerinde öğrencimizi Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'mizde 3 gün misafir ettik. Gündüz kayak, akşam değerler eğitimi ile çocuklarımızla bir arada oluyoruz." dedi.



Başarılı çocukları bu sayede keşfederek profesyonel kayakçı yetiştirmek istediklerini aktaran Ayhan, "Kayakta Olimpik Sporcu Yetiştirme Projesi ile yetenek tarama testlerinden geçen öğrencilerimizi profesyonel olarak yetiştiriyoruz." diye konuştu.



- "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi"



Önceki yıllarda başlatılan "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi"nin de devam ettiğini anımsatan Ayhan, şunları kaydetti:



"Çocuklarımızın taraftarlık kültürünü kazanmaları, şehre aidiyetlerinin şehrin takımı ile artırılması, kırsaldaki öğrencilerimizin ilimizin kültürel değerleri ile tanışmaları amacıyla hayata geçirdiğimiz 'Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi'ni tribünlerde dev bir sosyal projeye dönüştürdük. Sivasspor’un maçları için kırsaldan gelen öğrencilerimize şehrimizi gezdiriyor, valilik makamında misafir ediyor, sonrasında il protokolümüz ile birlikte tribünlerde takımlarına destek oluyorlar. Öğrencilerimiz geçen hafta tribündeki yerlerini tekrar aldı. Bu da takımımızın galibiyetinde önemli oldu diye düşünüyorum. Projenin ülke genelinde bir sosyal sorumluluk projesine dönüşmesi, tribünlerin şiddetten uzaklaşmasına, spor ve taraftarlık kültürünün sağlıklı bir biçimde kazandırılmasına, kırsal-merkez arasındaki eşitsizliklerin azaltılmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."



Programda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, spor yatırımları ve projeleriyle ilgili sunum yaptı.

