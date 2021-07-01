Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 01.07.2021 - 12:50
Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı,
Yıldızeli ilçesi Karalar köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan M.A. (41) hayvanların üzerindeki keneyle temas etti.
Bir süre sonra rahatsızlanan M.A, yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan M.A, yaşam mücadelesini kaybetti.
Yakınları tarafından teslim alınan M.A'nın cenazesi toprağa verilmek üzere köyüne götürüldü.
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