Sivas'ta korku dolu anlar: Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı
25.05.2026 14:34
Yaralanan Merdan Zengin, hastaneye kaldırıldı. Bölgede yapılan çalışmada saldırıyı gerçekleştiren ayının izine rastlanmadı.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde, mantar toplarken ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Sivas'ın İmranlı ilçesi Yukarıçulha köyünde yaşayan Merdan Zengin (46), arazide mantar toplamak için dolaştığı sırada ayının saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ile İmranlı Arama ve Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi.
Elinden ve ayağından yaralanan Zengin, ekiplerce araziden indirilerek ambulansla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgeye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi.
