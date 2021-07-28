Sivas'ta Kovid-19'a karşı aşılama yüzde 61,7'ye ulaştı

Tarihi valilik binasında düzenlenen İl Pandemi Kurulu Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Ayhan, Kurban Bayramı dolayısıyla iller arasında yoğun yolcu hareketliliği olduğunu, Sivas'ta da günlük vaka sayılarında artış gerçekleştiğini söyledi.

Ayhan, normalleşme sürecindeki son iki haftanın pozitif vaka oranlarını basın mensuplarıyla paylaşarak, "10-16 Temmuz dönemi vaka oranımız 100 binde 60,56 olarak gerçekleşti. 17-23 Temmuz döneminde ise bu rakam 69,98'e yükseldi. Bayram yoğunluğu dolayısıyla burada bir artış söz konusu ama kontrol edilebilir durumda." diye konuştu.

Kentte salgınla mücadelede birinci hedeflerinin aşılama sayısını artırmak olduğunu belirten Ayhan, "En büyük silahımız aşı. İlimizin aşı sayısına baktığımızda aşılama yüzdemiz 61,7 oldu. Toplam 600 bin doz aşı yaptık. Tüm sağlık birimlerimize ve kaymakamlarımıza gerekli talimatları verdim. Aşı tanımlaması sisteme yapılmış ama henüz aşısını yaptırmamış olan vatandaşlarımızı tek tek arayarak, evde aşı olması gerekenleri ise evlerinde ziyaret ederek aşılarını olmaları konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.