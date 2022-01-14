Sivas'ta "Köy Odası Sohbetleri Projesi" yeniden hayata geçirildi.

Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı, Sivas'ta 2019'da hayata geçirilen ancak Kovid-19 salgını döneminde 2 yıl ara verilen "Köy Odası Sohbetleri Projesi", Altınyayla ilçesine bağlı Tahyurt köyü ile yeniden başladı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 2019 yılında köy odası kültürünün hatırlanması ve canlı tutulması için "Köy Odası Sohbetleri Projesi" hayata geçirildi.



Proje kapsamında, il ve ilçelere bağlı köyler ziyaret edilerek köy konaklarında sohbet edilip, çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.



Bugüne kadar 8 köyde uygulamaya konulan proje, Kovid-19 dönemindeki 2 yıllık aranın ardından Altınyayla ilçesine bağlı Tahyurt köyü ile yeniden başladı.



Köydeki tarihi konakta bir araya gelip sohbet eden vatandaşlara Vali Salih Ayhan da eşlik etti.



Yörenin halk ozanlarının türküler söylediği programda, köyün yaşlıları ise geçmiş dönemde köy odalarında yaşanan anıları paylaştı.



Araştırmacı-yazar Doğan Kaya da hikayeleri ve şiirleriyle programa renk kattı.



Vali Ayhan, söz konusu projeyle köy kültürünü gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını belirterek, "Gayemiz, uzun kış gecelerinde sizleri yalnız bırakmamak, devlet-vatandaş birlikteliğini devamlı kılmaktır. Sözlü kültürümüzün ve mazimizin tanıkları, kuşaklar arası birer köprüdür bu odalar. Kıymet verelim." ifadesini kullandı.

