Sivas'ta menfeze düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 09:12
Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı,
Ö.K. yönetimindeki 58 TL 546 plakalı otomobil, Serpincik köyü girişinde menfeze düştü.
Kazada sürücü ile araçta bulunan M.E.K. ve Z.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Cumhuriyet Ünirversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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