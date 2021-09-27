Sivas'ta menfeze düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı (Sivas Haberleri)

Sivas'ta menfeze düşen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 09:12

Sivas'ta menfeze düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı,
Ö.K. yönetimindeki 58 TL 546 plakalı otomobil, Serpincik köyü girişinde menfeze düştü.

Kazada sürücü ile araçta bulunan M.E.K. ve Z.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Cumhuriyet Ünirversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasal Bilgilendirme

Sivas Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Sivas Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA SİVAS HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...