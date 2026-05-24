Sivas'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
24.05.2026 13:30
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Sivas'ın Gürün ilçesinde minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran Geçidi mevkisinde meydana geldi. Kayseri’den Malatya yönüne giden N.K. yönetimindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yolcularından Nazar Kapkaç hayatını kaybederken, sürücü dahil 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
