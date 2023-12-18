Sivas'ta muhtarın bulduğu yaralı puhu tedavi edilecek (Sivas Haberleri)

Sivas'ın Hafik ilçesinde köy muhtarının bulduğu yaralı puhu tedavi altına alınacak.

Sivas'ta muhtarın bulduğu yaralı puhu tedavi edilecek

Durulmuş köyü muhtarı Nurettin Sonkur, yaptığı açıklamada, tarladan eve döndüğü sırada yaralı kuşu bulduğunu belirterek, "Kargaların bağrıştığını ve uçuştuğunu gördüm. O yöne gittiğimde yaralı kuşu gördüm. Kanadı bahçe teline takılmıştı ve telden kurtararak kuşu eve getirdim." dedi.

Sonkur, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdiğini, puhunun teslim alınarak tedavi edileceğini bildirdi.

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