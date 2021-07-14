Sivas'ta otomobil bahçe duvarına çarptı: 4 yaralı

Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 14.07.2021 - 12:35
Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı,
Faik Yıldırım yönetimindeki 41 AHC 715 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Canova köyünde, Hasan Karatoprak'a ait evin bahçe duvarına çarptı.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ayşe Yıldırım, Fatma Yıldırım ve Kevser Dağlıoğlu, ambulans helikopter ve ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, bahçe duvarı zarar gören Hasan Karatoprak, aynı yerde dördüncü kez kaza yaşandığını belirtti.
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