Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Y.Y. yönetimindeki 06 DU 0615 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Kılavuz Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan N.Y'ye (51) çarptı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan N.Y, Numune Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
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