Sivas'ta park halindeki otomobilin camını taşla kırdı

Pınarönü Mahallesi Köseoğlu Sokak'ta A.G'ye ait park halindeki otomobilin camı, gece saatlerinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi tarafından kırıldı.



Park halindeki otomobile bordür taşıyla yapılan saldırı güvenlik kamerası ile görüntülendi.



Görüntülerde, sokağa otomobille gelen şüphelilerden birinin araçtan indikten sonra yanında getirdiği bordür taşını A.G'nin otomobilinin ön camına fırlatması, ardından araçla hızla olay yerinden ayrılmaları yer alıyor.



Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

