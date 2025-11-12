Sivas'ta uyuşturucuya üç tutuklama
12.11.2025 11:08
İHA
Sivas'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan üç kişi tutuklandı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 2 parça halinde toplam daralı ağırlığı 18.80 gram bonzai ham maddesi, ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan üç şüpheliye ilgili suçlardan işlem yapıldı.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
YASAL UYARI
SIVAS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SIVAS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.