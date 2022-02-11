Sivas'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı.

Haberler - Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 17:41
Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı, Sivas'ta 93 yaşında vefat eden Kore gazisi İsmail Başar'ın cenazesi toprağa verildi.
Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Başar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ay Yıldız Camisi'ne getirildi.
Kılınan cenaze namazının ardından İsmail Başar'ın cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Başar'ın ailesi, Vali Salih Ayhan, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, gaziler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Sivas Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Sivas Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.