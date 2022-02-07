Sivas'ta verimi yüzde 50 artıran sıvı solucan gübresinden 50 bin litre üretilecek.

Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde 2 bin 400 metrekare alanda kurulan Sivas Organik Tarım AŞ (SORTAŞ), yıl sonuna kadar 50 bin litre sıvı solucan gübresi üretmeyi hedefliyor.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SORTAŞ, solucan gübresi üretiminde hem bilimsel hem de uygulamalı araştırmalar yapıyor.



Üretim kapasitesini her geçen yıl arttıran tesis, katı ve sıvı gübre stoklarını doldurdu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen SORTAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Tutar, tesiste 10 bin litre sıvı solucan gübresi hazırladıklarını belirterek, "2022 sezonunda çiftçilerimizin tüketimde kullanması için hazırlıklarımız sürüyor. 10 bin litre sıvı solucan gübremiz hazır, yıl sonuna kadar 50 bin litreye kadar sıvı solucan gübremiz hazır olur." ifadelerini kullandı.



Tutar, sıvı solucan gübresinin buğday ve patates üretimi üzerindeki etkisini, Sivas'ın bazı bölgelerinde kimyasal gübre kullanılarak yapılan üretimle karşılaştırdıklarını ve verimde yüzde 50 artış tespit ettiklerini vurguladı.

