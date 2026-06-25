Sivas'ta yan yana sıralandılar. Yalnızca biri su barındırıyor

Sivas 'ta Hafik ilçe merkezinin 5 kilometre kuzeybatısında, yaklaşık 1420 rakımlı tepedeki obrukta yer alan Sarıgöl, doğal oluşumuyla dikkati çekiyor.

GÖLÜN EBADI MEVSİMLERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Taban kotu 1350 metreye kadar inen derin karstik obruğun alt kısmındaki gölün ebadı, mevsime göre değişkenlik gösteriyor. 10-20 metre çapındaki Sarıgöl, mavi ve yeşilin tonlarını barındırıyor.

Aynı sahada dizilen Yıkılgan ve Susuz obrukları ise benzer şekilde oluşmalarına rağmen tabanlarında su barındırmıyor.

Yazın memleketi Hafik'e gelen bir vatandaş, Çukurlar mevkisinde yer alan bu yapıların doğal güzellikleriyle dikkati çektiğini söyledi.

Doğa tutkunlarını bölgeye davet eden vatandaş, “Bu bölgede 3 derin kuyu şeklinde oluşumlar var. Biri Susuz, biri Yıkılgan, biri de Sarıgöl diye adlandırılmış. Gölün çevresinde de çok ilginç oluşumlar var” dedi.