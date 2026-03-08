Sivas'ta yıkım sırasında hasar gören bina tahliye edildi

Sivas'ta bir binanın yıkımı sırasında bitişiğinde başka bir bina hasar gördü. 21 daireli binada oturanlar tahliye edildi.

Sivas 'ta İnönü Bulvarı üzerinde bulunan binanın yıkımı esnasında bitişiğinde bulunan sağlam binanın kolonlarından sesler gelmesi üzerine itfaiyeden yardım istendi. Yetkililer tarafından binada yapılan incelemede taşıyıcı kolanlarda hasar oluştuğu tespit edildi. Ağır hasarlı olarak raporlandırılan binada oturanlar tahliye edildi.

