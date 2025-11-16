Sivas'ta yoğun kar: 46 yerleşim yerine ulaşımı sağlanamıyor

Öte yandan kent genelinde 163 yerleşim yerine ise ulaşımın sağlandığı öğrenildi.

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor. Karla mücadele ekiplerinin kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

