Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda sis altında kalan tarihi yapılarda güzel görüntüler oluştu. Yoğun sis şehrin üzerini de kapladı. Sis tabakası dron ile görüntülendi.

Hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düştüğü Sivas 'ta, yoğun sis etkili oldu. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Trafikte seyreden araç sürücüleri, takip mesafesini koruyarak dikkatli seyretti.

