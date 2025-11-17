Sivas'ta yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye düştü
17.11.2025 10:35
DHA
DHA
Sivas'ta yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, sürücülerin de araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
