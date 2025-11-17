Sivas'ta yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye düştü

17.11.2025 10:35

Sivas'ta yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye düştü
DHA

DHA

Sivas'ta yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, sürücülerin de araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, yoğun sis etkili oldu. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle Sivas-Erzincan ve Sivas-Ankara kara yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Kentin ana arterlerinde, sürücülerin araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

SIVAS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SIVAS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.