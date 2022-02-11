Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Haberler - Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 09:18
Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı,
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen Sivas Hedef Turizm'e ait 58 ABB 534 plakalı yolcu otobüsü ile 42 AIJ 315 ve 34 CGG 457 tırlar, Sivas-Kayseri kara yolu Maksutlu köyü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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