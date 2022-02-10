Sivas'ta yolcu otobüsünde 50 kilogram eroin ele geçirildi

Haberler - Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 12:26
Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gökdere Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama çalışmaları kapsamında İran'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu.
Yapılan aramada, paketler halinde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
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