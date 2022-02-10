Sivas'ta yolcu otobüsünde 57 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Haberler - Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 10:17
Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şüpheli gördükleri bir otobüsü takibe aldı.
Ekipler, durdurdukları otobüste yaptıkları aramada 57 kilo 300 gram kubar esrar buldu.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
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