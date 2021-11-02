Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı

Haberler - Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 02.11.2021 - 15:30
Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı, Camili köyünde tartıştığı Y.Y'yi (28) tabancayla öldüren Y.İ.D. (19), jandarmadaki işlemlerinin ardından Suşehri Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Camili köyünde dün akşam saatlerinde çıkan silahlı kavgada, Y.İ.D'nin tabancayla ateş ettiği Y.Y, olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Sivas Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Sivas Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.