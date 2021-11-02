Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı (Sivas Haberleri)

Sivas'ın Suşehri ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

Haberler - Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 02.11.2021 - 15:30

Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Camili köyünde tartıştığı Y.Y'yi (28) tabancayla öldüren Y.İ.D. (19), jandarmadaki işlemlerinin ardından Suşehri Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Camili köyünde dün akşam saatlerinde çıkan silahlı kavgada, Y.İ.D'nin tabancayla ateş ettiği Y.Y, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

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