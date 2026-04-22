Temizlik görevlisi yol kenarında gördü. Ekipler alarma geçti
22.04.2026 12:59
Polis ve bomba imha uzmanı olay yerine sevk edildi.
Sivas'ta yol kenarında bir poşet içinde boş havan topu mermisi bulundu.
Ahmet Turan Gazi Mahallesi Hurdacılar Sitesi yakınlarındaki kavşak kenarında çalışan temizlik görevlisi, kaldırım kenarında poşet içerisinde bir askeri mühimmat olduğunu görünce polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak yolu kısmen trafiğe kapattı.
Yapılan incelemede, bulunan mühimmatın boş havan topu mermisi olduğu belirlendi. Mermi daha sonra muhafaza altına alınarak, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
