Trafikte kazlar geçidi
14.03.2026 14:51
Trafikte kazlar sürücüler tarafından görüntülendi.
Sivas’ta seyir halindeki araçların arasındaki kazlar ilginç görüntüler oluşturdu.
Sivas’ta İstiklal Caddesi üzerinde ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Araçların arasında yürüyen 13 kaz sürücülere zor anlar yaşattı.
Yolun bir şeridini işgal eden kazlar, trafik ve meraklı bakışlara aldırış etmeden sürü halinde şehir merkezine doğru ilerlerdi. Sürücüler ise kazlara zarar vermemek için kontrollü bir şekilde seyirlerine devam etti.
Kazların çiftlikten kaçtığı düşünülüyor.
YASAL UYARI
SIVAS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SIVAS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.