Trafikte kazlar geçidi

Sivas’ta İstiklal Caddesi üzerinde ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Araçların arasında yürüyen 13 kaz sürücülere zor anlar yaşattı.

Yolun bir şeridini işgal eden kazlar, trafik ve meraklı bakışlara aldırış etmeden sürü halinde şehir merkezine doğru ilerlerdi. Sürücüler ise kazlara zarar vermemek için kontrollü bir şekilde seyirlerine devam etti.

Kazların çiftlikten kaçtığı düşünülüyor.