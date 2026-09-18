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Yaylada hayvan otlatan çobana ayı saldırdı

18.09.2026 10:47

Yaylada hayvan otlatan çobana ayı saldırdı
DHA

Çoban ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

DHA
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Sivas'ın Zara ilçesinde yaylada hayvan otlatan çoban ayı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay Zara ilçesine bağlı Korkut köyü Sırımlı Yaylası'nda yaşandı. 

Yaylada hayvan otlatan 45 yaşındaki Abdullah Dindar'ın karşısına ayı çıktı. 

 

Ayının saldırısına uğrayan Dindar, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. 

 

Saldırı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Dindar'ın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Dindar, daha sonra gelen ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.

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