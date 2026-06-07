Yıldırım isabet eden çoban öldü
07.06.2026 14:46
Sivas'ta arazide sürüsünü yayan çobana yıldırım isabet etti, 49 yaşındaki çoban olay yerinde öldü.
Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Kangal ilçesinde Çat köyü kırsalında yaşandı.
Arazide sürüsünü yayan Kurban Bayır'a (49) isimli çobana yıldırım isabet etti. Bölgede bulunan diğer çobanların durumu fark etmesi üzerine yardım istendi. Olay yerine giden sağlık ve jandarma ekipleri Bayır’ın ölmüş olduğunu tespit etti. Bayır’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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