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Sivas'ta 11 aylık bebek kayboldu

12.09.2026 16:32

Sivas'ta 11 aylık bebek kayboldu
Anadolu Ajansı

Foto: Arşiv

AA
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Sivas'ta Elif Balıkçı isimli kadının 11 aylık bebeği kayboldu. Kayıp bebek iki gündür her yerde aranıyor.

Sivas'ta 11 aylık bebek kayboldu.

 

Olay Divriği ilçesinde yaşandı. Gündüren köyünde hayvancılıkla uğraşan Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

 

İhbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ile iz takip köpeğinin de desteğiyle arama çalışmalarını sürdürüyor.

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