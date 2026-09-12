Sivas 'ta 11 aylık bebek kayboldu.

Olay Divriği ilçesinde yaşandı. Gündüren köyünde hayvancılıkla uğraşan Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ile iz takip köpeğinin de desteğiyle arama çalışmalarını sürdürüyor.