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Sivas'ta 3,7 büyüklüğünde deprem

29.06.2026 19:21

Sivas'ta 3,7 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı

Sivas'ın Gürün ilçesine 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

NTV - Haber Merkezi
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Sivas'ın Gürün ilçesine 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan elde edilen bilgiye göre Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 18.51'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 
 

Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. 

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Gürün (Sivas)29 Haziran 2026 18:5138.785037.19367.003.70
Aziziye (Erzurum)29 Haziran 2026 18:5040.154240.95946.732.00
Bigadiç (Balıkesir)29 Haziran 2026 18:0039.468328.11897.001.40
Ula (Muğla)29 Haziran 2026 18:0037.034228.39837.001.80
Pamukkale (Denizli)29 Haziran 2026 17:5437.909229.20037.001.10
Sındırgı (Balıkesir)29 Haziran 2026 17:1639.230328.15817.001.10
Ege Denizi - [21.63 km] Ayvacık (Çanakkale)29 Haziran 2026 17:1339.601125.869210.022.40
Sındırgı (Balıkesir)29 Haziran 2026 16:1839.225328.02726.581.20
Sındırgı (Balıkesir)29 Haziran 2026 16:1639.193628.27337.091.20
Simav (Kütahya)29 Haziran 2026 15:3239.250028.95728.151.40
Simav (Kütahya)29 Haziran 2026 15:2939.255628.96567.001.70
Simav (Kütahya)29 Haziran 2026 15:2639.270028.97227.022.00
Sındırgı (Balıkesir)29 Haziran 2026 15:2339.148328.20837.021.20
As-Suqaylabiyah, Hama (Suriye) - [54.60 km] Yayladağı (Hatay)29 Haziran 2026 14:0835.405336.38867.732.30
Göksun (Kahramanmaraş)29 Haziran 2026 14:0238.054436.61037.003.10
Çamoluk (Giresun)29 Haziran 2026 13:3940.061138.919211.901.40
Eyüp (İstanbul)29 Haziran 2026 13:0641.263628.85427.001.10
Yüksekova (Hakkari)29 Haziran 2026 13:0437.401943.988310.842.20
Hekimhan (Malatya)29 Haziran 2026 12:4638.968937.883616.721.80
Ula (Muğla)29 Haziran 2026 12:1637.044228.42396.992.00
Emirdağ (Afyonkarahisar)29 Haziran 2026 11:5238.890831.40287.000.70
Akdeniz - [24.81 km] Marmaris (Muğla)29 Haziran 2026 11:3936.459228.285013.931.20
Serdivan (Sakarya)29 Haziran 2026 10:3740.754730.31067.111.60
Sındırgı (Balıkesir)29 Haziran 2026 10:2439.156728.18067.001.30
Eğirdir (Isparta)29 Haziran 2026 10:1937.715630.88427.001.40
Bahşili (Kırıkkale)29 Haziran 2026 09:2639.814433.45007.011.10
Pınarbaşı (Kayseri)29 Haziran 2026 09:2538.774236.53947.111.20
Menteşe (Muğla)29 Haziran 2026 09:1337.109728.16929.561.60
Beypazarı (Ankara)29 Haziran 2026 08:5340.189731.75317.102.00
Merkez (Elazığ)29 Haziran 2026 08:4538.585039.55757.002.20
Toroslar (Mersin)29 Haziran 2026 08:4137.089734.46696.991.30
Ula (Muğla)29 Haziran 2026 08:0837.032228.42007.011.50
Ula (Muğla)29 Haziran 2026 07:5537.163328.65896.981.00
Ula (Muğla)29 Haziran 2026 07:2937.023928.42756.991.50
Sındırgı (Balıkesir)29 Haziran 2026 07:1339.204428.20227.001.50
Göksun (Kahramanmaraş)29 Haziran 2026 06:3238.128636.60086.961.70
Hizan (Bitlis)29 Haziran 2026 06:1838.163142.62756.891.80
Marmara Denizi - [04.47 km] Çınarcık (Yalova)29 Haziran 2026 06:0540.687229.135311.721.40
Akçadağ (Malatya)29 Haziran 2026 06:0138.282237.80677.631.50
Pınarbaşı (Kayseri)29 Haziran 2026 05:2238.523336.27587.031.40
Sındırgı (Balıkesir)29 Haziran 2026 05:0439.201128.21117.000.80
Akçadağ (Malatya)29 Haziran 2026 04:4538.447537.919412.291.10
Pınarbaşı (Kayseri)29 Haziran 2026 04:4138.773336.52946.821.00
Kadışehri (Yozgat)29 Haziran 2026 04:3340.053935.81785.980.80
Uludere (Şırnak)29 Haziran 2026 04:2637.328642.70928.591.10
Dursunbey (Balıkesir)29 Haziran 2026 03:5439.467828.75927.011.10
Saimbeyli (Adana)29 Haziran 2026 03:4337.773936.19477.051.00
Sındırgı (Balıkesir)29 Haziran 2026 03:3239.189728.15697.000.90
Tavas (Denizli)29 Haziran 2026 03:3037.292528.96617.041.40
Andırın (Kahramanmaraş)29 Haziran 2026 03:2537.770336.37727.001.80
Muradiye (Van)29 Haziran 2026 03:1138.955643.67696.731.80