Sivas'ta 3,7 büyüklüğünde deprem
29.06.2026 19:21
Anadolu Ajansı
Sivas'ın Gürün ilçesine 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sivas'ın Gürün ilçesine 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Gürün (Sivas)
|29 Haziran 2026 18:51
|38.7850
|37.1936
|7.00
|3.70
|Aziziye (Erzurum)
|29 Haziran 2026 18:50
|40.1542
|40.9594
|6.73
|2.00
|Bigadiç (Balıkesir)
|29 Haziran 2026 18:00
|39.4683
|28.1189
|7.00
|1.40
|Ula (Muğla)
|29 Haziran 2026 18:00
|37.0342
|28.3983
|7.00
|1.80
|Pamukkale (Denizli)
|29 Haziran 2026 17:54
|37.9092
|29.2003
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Haziran 2026 17:16
|39.2303
|28.1581
|7.00
|1.10
|Ege Denizi - [21.63 km] Ayvacık (Çanakkale)
|29 Haziran 2026 17:13
|39.6011
|25.8692
|10.02
|2.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Haziran 2026 16:18
|39.2253
|28.0272
|6.58
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Haziran 2026 16:16
|39.1936
|28.2733
|7.09
|1.20
|Simav (Kütahya)
|29 Haziran 2026 15:32
|39.2500
|28.9572
|8.15
|1.40
|Simav (Kütahya)
|29 Haziran 2026 15:29
|39.2556
|28.9656
|7.00
|1.70
|Simav (Kütahya)
|29 Haziran 2026 15:26
|39.2700
|28.9722
|7.02
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Haziran 2026 15:23
|39.1483
|28.2083
|7.02
|1.20
|As-Suqaylabiyah, Hama (Suriye) - [54.60 km] Yayladağı (Hatay)
|29 Haziran 2026 14:08
|35.4053
|36.3886
|7.73
|2.30
|Göksun (Kahramanmaraş)
|29 Haziran 2026 14:02
|38.0544
|36.6103
|7.00
|3.10
|Çamoluk (Giresun)
|29 Haziran 2026 13:39
|40.0611
|38.9192
|11.90
|1.40
|Eyüp (İstanbul)
|29 Haziran 2026 13:06
|41.2636
|28.8542
|7.00
|1.10
|Yüksekova (Hakkari)
|29 Haziran 2026 13:04
|37.4019
|43.9883
|10.84
|2.20
|Hekimhan (Malatya)
|29 Haziran 2026 12:46
|38.9689
|37.8836
|16.72
|1.80
|Ula (Muğla)
|29 Haziran 2026 12:16
|37.0442
|28.4239
|6.99
|2.00
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|29 Haziran 2026 11:52
|38.8908
|31.4028
|7.00
|0.70
|Akdeniz - [24.81 km] Marmaris (Muğla)
|29 Haziran 2026 11:39
|36.4592
|28.2850
|13.93
|1.20
|Serdivan (Sakarya)
|29 Haziran 2026 10:37
|40.7547
|30.3106
|7.11
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Haziran 2026 10:24
|39.1567
|28.1806
|7.00
|1.30
|Eğirdir (Isparta)
|29 Haziran 2026 10:19
|37.7156
|30.8842
|7.00
|1.40
|Bahşili (Kırıkkale)
|29 Haziran 2026 09:26
|39.8144
|33.4500
|7.01
|1.10
|Pınarbaşı (Kayseri)
|29 Haziran 2026 09:25
|38.7742
|36.5394
|7.11
|1.20
|Menteşe (Muğla)
|29 Haziran 2026 09:13
|37.1097
|28.1692
|9.56
|1.60
|Beypazarı (Ankara)
|29 Haziran 2026 08:53
|40.1897
|31.7531
|7.10
|2.00
|Merkez (Elazığ)
|29 Haziran 2026 08:45
|38.5850
|39.5575
|7.00
|2.20
|Toroslar (Mersin)
|29 Haziran 2026 08:41
|37.0897
|34.4669
|6.99
|1.30
|Ula (Muğla)
|29 Haziran 2026 08:08
|37.0322
|28.4200
|7.01
|1.50
|Ula (Muğla)
|29 Haziran 2026 07:55
|37.1633
|28.6589
|6.98
|1.00
|Ula (Muğla)
|29 Haziran 2026 07:29
|37.0239
|28.4275
|6.99
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Haziran 2026 07:13
|39.2044
|28.2022
|7.00
|1.50
|Göksun (Kahramanmaraş)
|29 Haziran 2026 06:32
|38.1286
|36.6008
|6.96
|1.70
|Hizan (Bitlis)
|29 Haziran 2026 06:18
|38.1631
|42.6275
|6.89
|1.80
|Marmara Denizi - [04.47 km] Çınarcık (Yalova)
|29 Haziran 2026 06:05
|40.6872
|29.1353
|11.72
|1.40
|Akçadağ (Malatya)
|29 Haziran 2026 06:01
|38.2822
|37.8067
|7.63
|1.50
|Pınarbaşı (Kayseri)
|29 Haziran 2026 05:22
|38.5233
|36.2758
|7.03
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Haziran 2026 05:04
|39.2011
|28.2111
|7.00
|0.80
|Akçadağ (Malatya)
|29 Haziran 2026 04:45
|38.4475
|37.9194
|12.29
|1.10
|Pınarbaşı (Kayseri)
|29 Haziran 2026 04:41
|38.7733
|36.5294
|6.82
|1.00
|Kadışehri (Yozgat)
|29 Haziran 2026 04:33
|40.0539
|35.8178
|5.98
|0.80
|Uludere (Şırnak)
|29 Haziran 2026 04:26
|37.3286
|42.7092
|8.59
|1.10
|Dursunbey (Balıkesir)
|29 Haziran 2026 03:54
|39.4678
|28.7592
|7.01
|1.10
|Saimbeyli (Adana)
|29 Haziran 2026 03:43
|37.7739
|36.1947
|7.05
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Haziran 2026 03:32
|39.1897
|28.1569
|7.00
|0.90
|Tavas (Denizli)
|29 Haziran 2026 03:30
|37.2925
|28.9661
|7.04
|1.40
|Andırın (Kahramanmaraş)
|29 Haziran 2026 03:25
|37.7703
|36.3772
|7.00
|1.80
|Muradiye (Van)
|29 Haziran 2026 03:11
|38.9556
|43.6769
|6.73
|1.80