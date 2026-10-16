Sivas'ta araç şarampole yuvarlandı. 1 ölü, 4 yaralı

Kaza , öğle saatlerinde Ekrem Erdem Bulvarı üzerinde meydana geldi. O.Y. (19) idaresindeki 58 ACB 838 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp şarampole uçtu.

Takla atarak duran araçta sürücü ile A.K. (16) hafif yaralanırken; E.E.Y. (14), U.E.K. (14), H.C.E. (15) ağır yaralandı.

Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan U.E.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.