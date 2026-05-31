Sivas'ta feci kaza: Dört ağır yaralı

31.05.2026 12:43

Anadolu Ajansı

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor.

Sivas'ta şarampole devrilen araçta dört kişi yaralandı. Yaralıların durumu ağır.

Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

 

S.A. yönetimindeki 06 EP 475 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan karayolunun Hafik ilçesi Yarhisar köyü mevkisinde şarampole devrildi.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Araçta sıkışan yaralılar ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

 

Kazada sürücü ile araçta bulunan A.A, Ş.A. ve A.A. yaralandı.

 

Kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

