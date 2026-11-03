Sivas'ta otomobil devrildi. 3 yaralı
03.11.2026 14:19
Anadolu Ajansı
Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi'e kaldırıldı.
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Döllük köyü yakınlarında Şevket Mızrak (21) yönetimindeki 29 AAN 560 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, Şarkışla Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Yusuf Kurt (22) ve Barış Tavşan (25) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Mızrak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.