Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Sivas'ta otomobil devrildi. 3 yaralı

03.11.2026 14:19

Sivas'ta otomobil devrildi. 3 yaralı
Anadolu Ajansı

Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi'e kaldırıldı.

Yurt Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Döllük köyü yakınlarında Şevket Mızrak (21) yönetimindeki 29 AAN 560 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, Şarkışla Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Yusuf Kurt (22) ve Barış Tavşan (25) yaralandı.

 

Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Mızrak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram