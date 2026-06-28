Sivas’ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, dün akşam saatlerinde Sivas ’ın Suşehri ilçesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Ortaokulu önünde meydana geldi.

M.E.D. idaresindeki otomobil , seyir halindeyken önünde park halinde bulunan S.E.A. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 58 AFT 206 plakalı otomobilin karşı şeride geçerek, E.A. idaresindeki araca çarptığı öğrenildi. Kazada, araç sürücüsü M.E.D. ile aynı araçta bulunan Y.E.T., E.Y. ve M.A. ile araç sürücüsü E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.