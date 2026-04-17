Siverek'te bir okulda hareketli anlar: Polis etkisiz hale getirdi

Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesindeki Dumlupınar Ortaokulu'nda hareketli anlar yaşandı.

Kendisini veli olarak tanıtan bir kişi, şüpheli hareketleri üzerine okulda görevli polis tarafından etkisiz hale getirildi.

"ÖĞRETMEN YARALANDI" İDDİASI YALANLANDI

Şanlıufa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bir öğretmenin yaralandığı iddiası yalanlandı.

Açıklamada, "Bugün Siverek'te bulunan Dumlupınar Ortaokulu'na gelerek öğrenci velisi olduğunu beyan eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişi okulda bulunan polisimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

SİVEREK'TE 16 KİŞİ YARALANMIŞTI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçen salı günü silahlı saldırı gerçekleşmişti .

Bir öğrenci, girdiği lisede etrafa ateş açarak 16 kişiyi yaralamıştı.

Saldırgan olayın ardından yaşamına son vermişti.