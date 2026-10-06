Sofraya gelmeden bu işlemden geçiyor. Kilosu 100 TL'den tezgahta
06.10.2026 14:32
Gaziantep'te sofralık yeşil zeytin hasadı başladı.
Gaziantep'te sofralık yeşil zeytin hasadı başladı. Kahvaltının vazgeçilmezi olan yeşil zeytin, kilosu 100 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sofralık yeşil zeytin hasadı başladı. İlçedeki tarlalarda zeytin ağaçlarından toplanan yeşil zeytinler, evlerde çekirdeği çıkarıldıktan sonra iki hafta süren tatlandırma işlemine tabi tutuluyor.
Su dolu bidon yada kovalarda günlük olarak suyu değiştirilerek tatlandırılan yeşil zeytinler daha sonrasında yemeye ve satışa hazır hale geliyor. Kent merkezindeki tezgahlarda da yerini alan yeşil zeytinlerin kilosu 100 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
Yeşil zeytin, sofralara gelene kadar birçok işlemden geçiyor.
Ekim ayı ile birlikte yeşil zeytin hasadına başladıklarını söyleyen Ali Rıza Akaslan, "Zeytinleri topladıktan sonra evlere götürürüz. Sofralarda kırarak çekirdeğini çıkarırız ve tatlandırma işlemini yaparız. Sonrasında da sofraya ve satışa hazır hale gelir" dedi.
Babasıyla birlikte zeytin hasadı yapan Mehmet Akaslan ise tatlandırma işlemini “2 haftalık süreçte kovalarda günlük suyu değiştirilerek gerçekleşir” diye anlattı.