Sofraya gelmeden bu işlemden geçiyor. Kilosu 100 TL'den tezgahta

Gaziantep 'in Oğuzeli ilçesinde sofralık yeşil zeytin hasadı başladı. İlçedeki tarlalarda zeytin ağaçlarından toplanan yeşil zeytinler, evlerde çekirdeği çıkarıldıktan sonra iki hafta süren tatlandırma işlemine tabi tutuluyor.

Su dolu bidon yada kovalarda günlük olarak suyu değiştirilerek tatlandırılan yeşil zeytinler daha sonrasında yemeye ve satışa hazır hale geliyor. Kent merkezindeki tezgahlarda da yerini alan yeşil zeytinlerin kilosu 100 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.