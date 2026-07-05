Suç örgütlerine operasyon. 818 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin sosyal medya platformlarında sahte "yatırım danışmanlığı" ilanları vererek vatandaşları dolandırdıkları, uyuşturucu ticaretini ağ şeklinde yönettikleri, internetten yasa dışı bahis oynatarak bu paraların transferine aracılık ettikleri saptandı.

Ayrıca zanlıların esnafa baskı kurarak, darp ve tehdit yoluyla işletmelerden haksız kazanç sağladıkları, kamu kurumlarını zarara uğratarak zimmet suçuna karıştıkları ve tefecilik yaptıkları belirlendi.

Operasyon kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda il jandarma komutanlıkları düğmeye bastı.

228 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Aydın, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kilis, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Manisa, Ordu, Şırnak ve Tekirdağ'ı kapsayan 16 ildeki eş zamanlı baskınlarda 228 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde, tam 10 milyar 166 milyon liralık bir para trafiği olduğu ortaya çıktı.

818 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonların ardından suçtan elde edildiği değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 818 milyon lirayı bulan 6 şirkete, 28 eve/arsaya, 40 araca ve 891 banka hesabına mahkeme kararıyla el konuldu.

Aramalarda ayrıca çok sayıda dijital veri, nakit para, örgütsel doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi.