Suçu üstlenmek için dakikalarca dil döktüler, işe yaramayınca küstüler

Kaza gece saatlerinde Kırıkkale - Ankara karayolunda meydana geldi. Bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimetini kaybetmesi sonucu takla attı, şarampole devrildi.

Olay yerine gelen polisler, araçta alkol şişeleriyle karşılaştı. Sürücünün olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Kazanın ardından eşiyle birlikte olay yerine gelen bir vatandaş, aracı kendisinin kullandığını iddia etti.

Panik yaptığı için olay yerinden ayrıldığını söyleyen yaşlı adam, "Vallahi ben sürüyordum arabayı. Tansiyonum yükseldi. Arabanın anahtarı da bende. Beni araçtan başkaları çıkarttı. Korktum, panik yaptım. Beni başkaları eve götürdü, hanımı aldım geldim" diyerek kendini savundu.

SUÇU ÜSTLENMEK İÇİN DAKİKALARCA DİL DÖKTÜLER

Polisler araçta bulunan alkol şişeleriyle ilgili de yaşlı çifte soru yöneltti. Onlar da alkol şişelerinin araca daha önce konulmuş olabileceğini öne sürdü.

Dakikalarca polis ekiplerine kazayı kendilerinin yaptığını anlatmaya çalışan çift, kimseyi ikna edemedi.

“SİZ BİZE İNANMIYOESUNUZ, BİZ DE SİZE SÖYLEMİYORUZ”

En sonunda kadın, polisin araç sahinin ismini sorması üzerine "Siz bize inanmıyorsunuz, biz de size söylemiyoruz" dedi.

Kaza yaptığını öne süren adamın üzerinde belirgin yara izine rastlanmaması da ekiplerin şüphesini artırdı.

Bu sırada fenalaşan kadın için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Şarampole devrilen otomobil bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi.

Ekipler, kazanın gerçek sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

Soruşturma sürüyor.