Sulama kanalına uçan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
25.07.2026 16:16
Son Güncelleme: 25.07.2026 16:16
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Manisa'nın Salihli ilçesinde sulama kanalına uçan motosikletin sürücüsü Ahmet Ali İmir, hayatını kaybetti.
Olay saat 02.00 sıralarında Salihli'nin Beylikli Mahallesi'nde meydana geldi.
Ahmet Ali İmir'in kontrolünü yitirdiği motosiklet, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanalda arama yapan ekipler, kazanın yaşandığı noktaya yaklaşık 2,5 kilometre mesafede Ahmet Ali İmir’in cansız bedenine ulaştı.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından İmir'in cenazesi sudan çıkarıldı. Savcının incelemesinin ardından İmir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için önce morga, ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.