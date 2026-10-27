Sultangazi'de iki araca çarpan kamyon bahçeye düştü. 2 yaralı

Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki kamyon , henüz belirlenemeyen nedenle karşı şeride geçerek iki araca çarptı. Çarpmanın ardından bariyeri aşan kamyon, bahçeye düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonun çarptığı araçlarda yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, bahçeye düşen aracı kaldırma çalışmaları devam ediyor.