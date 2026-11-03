Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Sultangazi'de iş yerine silahlı saldırı. 1 yaralı

03.11.2026 10:00

Sultangazi'de iş yerine silahlı saldırı. 1 yaralı
DHA

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yurt Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

İstanbul Sultangazi'de telefon aksesuarları satan bir iş yeri sahibinin oğluna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaralandı.

Olay Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre telefon aksesuarları satan bir iş yeri sahibinin oğluna silahlıa saldırı düzenlendi. 

 

Saldırıda 1 kişi yaralandı. 

 

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

SALDIRI ANI KAMERADA 

 

Görüntülerde yolda yürüyen şüphelinin cebinde sakladığı silahı çıkararak iş yeri önünde bekleyen kişiye ateşlediği anlar görülüyor. 

 

Saniyeler içinde meydana gelen saldırı sırasında iş yeri önünde bekleyen kişi dükkana kaçıyor.

 

Görüntülerde iş yeri sahibinin oğlu olduğu öğrenilen kişinin dükkana kaçarak kendini yere attığı anlar görülüyor. Bu sırada yolda yürüyen bir kişi saldırıyı görüyor ve yardım etmek için dükkana yöneliyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram