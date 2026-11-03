Sultangazi'de iş yerine silahlı saldırı. 1 yaralı
03.11.2026 10:00
Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Sultangazi'de telefon aksesuarları satan bir iş yeri sahibinin oğluna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaralandı.
Olay Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre telefon aksesuarları satan bir iş yeri sahibinin oğluna silahlıa saldırı düzenlendi.
Saldırıda 1 kişi yaralandı.
Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Görüntülerde yolda yürüyen şüphelinin cebinde sakladığı silahı çıkararak iş yeri önünde bekleyen kişiye ateşlediği anlar görülüyor.
Görüntülerde iş yeri sahibinin oğlu olduğu öğrenilen kişinin dükkana kaçarak kendini yere attığı anlar görülüyor. Bu sırada yolda yürüyen bir kişi saldırıyı görüyor ve yardım etmek için dükkana yöneliyor.