Şüpheler artıyor. Oral Şengün'den 12 gündür haber alınamıyor
25.04.2026 14:55
Oral Şengün'ün cep telefonu en son Trabzon'un Araklı ilçesinde Konakönü mevkiinde sinyal vermiş.
Trabzon'da 13 Nisan 2026'dan bu yana haber alınamayan ve kayboluşu şüpheli bulunan Oral Şengün'i arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.
Trabzon’un Araklı ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Oral Şengün, 13 Nisan 2026'da evden çıktı ancak bir daha dönmedi. Oğullarından haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.
Şengün'e ait son kamera görüntüleri detaylı şekilde analiz edildi.
Teknik çalışmalar sonucunda cep telefonu sinyalinin en son Araklı'nın Konakönü mevkiinden alındığı tespit edildi.
Bölgede sürdürülen arama faaliyetleri kapsamında olay yeri inceleme ekiplerince kayıp gence ait olduğu değerlendirilen bazı kişisel eşyalara ulaşıldı.
Bu gelişmenin ardından çalışmalar sahil hattına kaydırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, AFAD ve dalgıç polis ekipleri hem karada hem denizde arama çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalara drone destekli hava tarama ekipleri de katılıyor.