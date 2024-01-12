Şüpheli hareketleri ele verdi, üzerinde uyuşturucuyla yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan ve torbacı olarak nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre uygulama esnasında Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi’nde şüpheli hareketler sergileyen F.Y. isimli şüpheli durduruldu. Şüphelinin yapılan üst aramasında 54 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 940 TL nakit para ele geçirildi.

Şüpheli şahsın sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, gözaltına alınan F.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.