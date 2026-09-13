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Surlarda ceset bulundu

13.09.2026 22:18

Surlarda ceset bulundu
IHA

Fatih'te surlarda erkek cesedi bulundu.

İHA
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İstanbul Fatih'te surların içinde bir erkek cesedi bulundu.

Fatih Mevlanakapı Mahallesi'nde vatandaşlar surların içinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. 

 

Yapılan çalışmalar sonucunda cesedin 40 yaşındaki İsa Çam'a ait olduğu belirlendi. 

 

Çam'ın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.