Sürücüler dikkat! İstanbul yolunda hız sınırı değişti, tabelalar yenilendi

D-100 Karayolu'nun Kocaeli geçişinde iki noktada hız limitleri değişti.

Karar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) şubat ayında gerçekleştirdiği toplantıda alındı.

Alınan karar doğrultusunda Derince Çenesuyu'ndan başlayıp İzmit Kuruçeşme'de sonlanan Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi güzergahında daha önce 70 km/s olarak uygulanan hız limiti saatte 82 kilometreye çıkarıldı.

Kirazlıyalı mevkiindeki Özyapı Beton ile Körfez Taşocakları yol ayrımı arasında bulunan Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri'nde ise her iki yönde uygulanan hız limiti 82'den 110'a yükseltildi.

Karayolu üzerindeki yeni hız limitlerini gösteren EDS tabelaları, Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki ayrı bölgeye monte edilerek sürücülerin bilgilendirilmesi sağlandı.