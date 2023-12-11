Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Nevşehir’de meydana gelen kazada araç sürücüsü takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

2000 Evler Mahallesi Sulusaray yolunda Mehmet T. yönetimindeki otomobil boş araziden ana yola çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla atarak durabildi.

Kaza sonrası araç sürücüsü Mehmet T. 112’yi arayarak yardım istedi. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıkan sürücü, aracı kaskolu olduğu için polislerden sadece tutanak istedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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