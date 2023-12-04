Takla atıp şarampole giren otomobilde 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atıp ardından şarampole giren otomobilde 4 kişi yaralandı.

Takla atıp şarampole giren otomobilde 4 kişi yaralandı

Kaza, Avşar köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, B.A., kontrolündeki otomobil sürücü henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Hakimiyeti sağlanamayan otomobil savrularak takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan H.G., O A., M.Ö., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı

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