Takla atıp şarampole giren otomobilde 4 kişi yaralandı

Kaza, Avşar köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, B.A., kontrolündeki otomobil sürücü henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Hakimiyeti sağlanamayan otomobil savrularak takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan H.G., O A., M.Ö., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı