Taksim'de uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karaköy ve Taksim İstiklal Caddesi çevresinde uyuşturucu satışı yapıldığını belirleyerek çalışma başlattı.

Ekipler 23 Ekim Cuma günü Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi’nde gördükleri Abbas Ç.’yi (60) takibe aldı. Şüphelinin, Taksim Tünel Meydanı Şahkulu Mahallesi’nde Mehmet S.’ye (41) uyuşturucu verdiğini gören polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakaladı.

Temizlik personeli olarak görev yaptığı öğrenilen Mehmet S.’nin üst aramasında, 2 şeffaf poşette toplam 4 gram marihuana bulundu.

Abbas Ç.’nin üst aramasında ise 2 şeffaf poşette toplam 3,4 gram marihuana ile 650 dolar, 40 avro ve 350 lira ele geçirildi.

TELEFONUNDAKİ SU FATURASINDAN ADRESİ BULUNDU; EVE BASKIN YAPILDI

Çalışmalarını sürdüren ekipler, Abbas Ç.’nin cep telefonunda yaptığı incelemede, şüphelinin adına düzenlenmiş su faturasına ulaştı.

Faturadaki adresin, şüphelinin yaşadığı adresten farklı olduğunu belirleyen ekipler, Hasköy Keçecipiri Mahallesi’ndeki eve gitti.

Aramalarda, 2 poşette toplam 885 gram marihuana, streç poşete sarılı 100 gram toz esrar, 2 hassas terazi ve çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Abbas Ç.’nin, 1’i 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan olmak üzere emniyete 5 geliş kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti’' suçundan adliyeye sevk edilen Abbas Ç. tutuklandı.

Mehmet S. ise hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan başlatılan adli işlem sonrası serbest bırakıldı.