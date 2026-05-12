Taksiyi çalmak istedi, taksiciden kaçamadı
12.05.2026 13:00
Konak'ta yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
İzmir'de anahtarı üzerinde bırakılan taksiyi kaçırmaya çalışan kişi, sokaktan çıkamadan taksici tarafından yakalandı.
İzmir'de anahtarı üzerinde bırakılan bir taksi çalınmaya çalışıldı.
Olay, dün sabah saatlerinde Konak Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, H.H.K. taksi durağı önünde park halinde bulunan ve üzerinde kontak anahtarı bırakılan M.Ö.'ye ait 15 T 0061 plakalı taksiye binerek uzaklaşmak istedi.
TAKSİCİYE YAKALANDI
Durumu fark eden taksi sahibi M.Ö., hırsızlık şüphelisini sokaktan çıkamadan koşarak yakaladı.
Taksicinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından H.H.K. gözaltına alındı.