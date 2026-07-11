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Tamirhanede facia. Stajyer öğrenci hayatını kaybetti

11.07.2026 20:23

Son Güncelleme: 11.07.2026 20:27

Tamirhanede facia. Stajyer öğrenci hayatını kaybetti
DHA

Osmaniye'de 16 yaşındaki meslek lisesi öğrencisi, tamirhanede hayatını kaybetti.

DHA
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Osmaniye'de 16 yaşındaki meslek lisesi öğrencisi, traktörü tamir etmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Acı olay, Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. 

 

Kazada Mehmet Kesme (16) hayatını kaybetti.

İddiaya göre, tamir sırasında 16 yaşındaki Mehmet Kesme, traktör hidroliğine sıkıştı. Yaralanan Kesme, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

 

Kesme, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

 

Mehmet Kesme’nin meslek lisesi öğrencisi olduğu ve iş yerinde staj yaptığı bildirildi.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 