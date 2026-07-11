Tamirhanede facia. Stajyer öğrenci hayatını kaybetti

Acı olay, Osmaniye 'nin Düziçi ilçesindeki Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi.

Kazada Mehmet Kesme (16) hayatını kaybetti.

İddiaya göre, tamir sırasında 16 yaşındaki Mehmet Kesme, traktör hidroliğine sıkıştı. Yaralanan Kesme, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kesme, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Kesme’nin meslek lisesi öğrencisi olduğu ve iş yerinde staj yaptığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.