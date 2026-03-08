Tarihi eserler resmi kurumlara teslim edildi. Sikke, yüzük ve madeni para
08.03.2026 08:55
Son Güncelleme: 08.03.2026 08:56
Hatay'da tarihi eser niteliği taşıyan sikke, yüzük ve madeni para ele geçirildi.
Hatay’da jandarma ekipleri tarafından yapılan ev aramasında tarihi eser niteliği taşıyan sikke, yüzük ve madeni para ele geçirildi.
Hatay İl Jandarma ekipleri 6 Mart'ta adli yapılan arama neticesinde; 1 adet dedektör, 3 Adet dedektör aparatı, 15 adet sikke, 12 adet antika madeni para ve 1 adet yüzük ele geçirildi.
Şüpheli şahıs 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçuna ilişkin olarak arama yapıldı.
Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlatıldı.